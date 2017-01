"A violência cresce pela ausência do Estado", diz João Marcos Buch

Segurança 07/01/2017 | 10h09 Atualizada em

— Quanto menos o jovem ficar no sistema prisional, menos será contaminado por um sistema cruel e violento de facções. Essa é a opinião do juiz de execução penal João Marcos Buch.



Buch ocupa posto de destaque nas discussões sobre o destino dos presos em Joinville. Cabe a ele decidir como a pena será executada – sentença que pode, e muitas vezes é, contestada. Buch preferiu não comentar diretamente as contestações do MP, alegando questões éticas. Mas seu argumento sobre a prisão domiciliar está no estudo feito pela 3ª Vara Criminal entre maio de 2014 e de 2016, com os 290 apenados do semiaberto. Confira entrevista completa.



