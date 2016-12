Polícia Rodoviária apreende 75 quilos de crack na BR 101 em Barra Velha

Segurança 28/12/2016 | 19h17

Policiais rodoviários federais apreenderam 75 quilos de crack na BR-101 ,em Barra Velha, por volta das 16 horas desta quarta-feira. A droga estava escondida em diversos compartimentos de uma Toyota/Hilux, abordada durante fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional da PRF.



O crack, droga derivada da cocaína e altamente viciante, foi encontrado em locais como forro de portas, dentro de bancos, interior do painel e até dentro do estepe. O veículo tem placas de São Miguel do Iguaçu (PR).



Três pessoas foram detidas: dois homens de 53 e 29 anos e uma mulher de 60 anos. Eles disseram que a droga vinha do Paraguai e seria levada ao litoral catarinense para ser vendida durante a temporada de verão. Os envolvidos e a droga apreendida foram encaminhados à Polícia Civil de Barra Velha.