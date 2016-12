Duas pessoas são baleadas enquanto tomavam banho de rio em Joinville

Segurança 28/12/2016 | 13h55

Uma tentativa de homicídio na região Norte de Joinville chamou a atenção dos moradores e da polícia pela ousadia dos criminosos na tarde desta terça-feira.



Duas pessoas foram baleadas enquanto tomavam banho de rio. Jessica Trombetta, de 23 anos, e Fabiano Cortez, de 19, estavam no rio Cubatão, no bairro Jardim Paraíso, quando duas pessoas apareceram de moto e dispararam contra eles.



Segundo os moradores, os bandidos abriram fogo e dispararam várias vezes contra os dois. Testemunhas disseram à Polícia Civil que houve uma briga anterior ao atentado, mas não informaram o motivo da discussão.



Jessica foi atingida por um tiro no braço. Cortez ficou ferido no braço e no tórax. Ambos tiveram de ser internados, mas não correm risco de morte.



O caso deve ser investigado pela equipe da Delegacia de Homicídios.