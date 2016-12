Confira o perfil dos 123 homicídios registrados neste ano em Joinville

Segurança 29/12/2016 | 07h01 Atualizada em

Um ano após bater recorde de homicídios, Joinville se encaminha para fechar 2016 com um número muito parecido de crimes violentos em relação ao período anterior. Faltando dois dias para o fim do ano, a cidade contabiliza 123 assassinatos, três a menos do que em 2015. "AN" fez um levantamento de todas as mortes nesse período para identificar o perfil dos homicídios.



Os casos foram registrados em 30 dos 43 bairros da cidade. Pelo segundo ano consecutivo, o Jardim Paraíso foi o que teve maior número de mortes violentas. No ano anterior, o bairro somou 19 ocorrências e dividiu o topo do ranking com o Paranaguamirim, que havia liderado a estatística durante pelo menos os quatro anos anteriores. Agora, apesar da queda no número total, assumiu a liderança isolada com 15 homicídios, seguido do Paranaguamirim (11), Ulysses Guimarães (10), Aventureiro (9) e Jardim Iririú (9).



Ainda em uma análise geográfica dos assassinatos, a zona Sul continua sendo onde os crimes violentos mais ocorrem, com 52 casos. Apesar disso, a região apresentou uma queda de cinco homicídios em relação a 2015. O Norte (30) e a região Central (3) também tiveram números menores do que o ano passado, quando registraram 36 e 5 assassinatos, respectivamente. Por outro lado, o Leste teve o aumento de nove casos, chegando a 28 mortes, e o Oeste teve o acréscimo de dois crimes na estatística, alcançando dez mortes.



O levantamento de "AN" também mostra que o segundo semestre foi mais violento, com 68 mortes, do que a primeira metade do ano, com 55. Muito por causa de novembro ter sido o mês com mais registros de homicídios (18), enquanto em junho ocorreram apenas cinco, sendo o mês com menos casos.



Características



Os homens representam a maioria das vítimas dos homicídios na cidade. Foram 105 mortos do sexo masculino e 18 do sexo feminino. Em relação à idade, a vítima mais jovem morta assassinada foi uma criança de três anos, na chacina que envolveu toda uma família em novembro no bairro Aventureiro. Por outro lado, o mais idoso foi um homem de 78 anos vítima de um crime cometido em janeiro, no bairro Fátima. A faixa etária com maior número de mortes é entre 18 e 25 anos, com 38 casos, o que representa 30,8% de toda a estatística.



Segundo o delegado regional da Polícia Civil, Laurito Akira Sato, o grande número de jovens vítimas de homicídios acontece por causa da participação deles nas organizações criminosas e na disputa de território no tráfico de drogas.



— A gente observa que há jovens de até 14 anos. Este ano acho que foi o com maior número de vítimas envolvendo menores de idade, justamente o indicativo que jovens estão sendo angariados para atuar em facções, no tráfico de drogas e nessa disputa de territórios — explica.



Outro dado mostrado pelo levantamento é que a arma de fogo continua sendo o principal instrumento usado para cometer os crimes. Em 73% dos casos, as vítimas foram mortas a tiros, enquanto as armas brancas foram usadas em 13% das vezes. O restante é formado por outras execuções, como a decapitação e a tortura ocorridas durante o ano.





Meta estabelecida pela Polícia Civil não foi alcançada



Em um balanço do ano, o delegado regional Laurito Akira Sato admite que a meta estabelecida pela Polícia Civil de diminuir o número de homicídios em 30% não foi alcançada. A cidade conseguiu manter a estatística muito parecida com a do ano passado e agora a promessa é de redução dos assassinatos a partir do próximo ano.



— Era uma meta ousada, com números que nunca foram alcançados anteriormente. A meta foi buscada e nós freamos os 45% de crescimento anual, que se tivesse continuado, chegaría a 190 homicídios neste ano — explica.



Um dos problemas apontados pelo delegado regional para que a meta não fosse atingida é o número de crimes passionais e homicídios por motivos fúteis ocorridos durante o ano. Ele cita o caso da chacina do bairro Aventureiro como exemplo, onde cinco pessoas foram mortas e entraram para a estatística. Além disso, também ressalta que houve mais mortes de assaltantes após a reação das vítimas do que em confronto com a polícia.



— Todos esses números não eram algo que, de repente, consideraríamos homicídio doloso (com intenção de matar), mas acabaram contando para a estatística — salienta.



Por outro lado, o delegado Akira defende que uma parte importante da meta foi atingida ao aumentar a resolubilidade dos crimes em Joinville. Segundo ele, nos anos anteriores a média de homicídios solucionados era de aproximadamente 23%. Em 2016, essa média subiu para 60%, com alguns meses registrando 100% dos casos resolvidos.



Para o próximo ano, o objetivo da Polícia Civil é manter o planejamento de combate às facções e aumentar ainda mais o índice de resolubilidade dos crimes, contando com o policiamento repressivo das delegacias, a Divisão de Investigação Criminal (DIC), o patrulhamento ostensivo, os trabalhos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e outras atividades.



— O primeiro ano foi de segurar a estatística de homicídios e não deixar crescer. Agora, 2017 e 2018 vão ser anos de declínio. Não tenha dúvida — garante Akira.





O adolescente, 16 anos, foi atraído em uma emboscada após o sequestro de outras duas pessoas, torturado e, após a morte,. A decapitação foi filmada e divulgada nas redes sociais. Após trabalho de investigação da Delegacia de Homicídios, sete pessoas foram presas,Juliana Maria Cidral, 32 anos,. Outras quatro pessoas foram atingidas no tiroteio, mas sobreviveram. A. Três homens estão presos preventivamente e o quarto indiciado foi morto em agosto.Pamela da Silva Gonçalves, 14 anos,, além das iniciais de uma facção criminosa gravadas no corpo. A Delegacia de Homicídios, que confessaram participação no crime.Roberto Pasquali, 24 anos,o filho Júlio César Pasquali, 3 anos, a esposa Aline Grasiela Dilkin, 25, o pai Nereu César Pasquali, 53, e a mãe Cleci Aparecida Melle Pasquali, 50, que chegou a ser encaminhada ao hospital,. Após assassinar toda a família, Roberto se matou com facadas.