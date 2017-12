Saavedra: Primeira revisão da LOT deve ser concluída nesta semana

Meio ambiente 04/12/2017 | 03h00 Atualizada em

O Conselho da Cidade de Joinville vai concluir nesta semana a primeira revisão da Lei de Ordenamento Territorial (LOT), em vigor desde janeiro. É um lote de mudanças e adequações enviado pela prefeitura, com padronização de mapas e temas. Como em determinados casos as alterações vão além de correções, houve necessidade de submeter o material ao conselho antes do envio aos vereadores.

A LOT é uma lei complementar ao Plano Diretor.

DOAÇÃO

Com a inauguração do novo complexo esportivo, a Escola Internacional de Joinville doou a antiga cobertura para a quadra de esportes Ao vizinho colégio estadual João Martins Veras, no BAIRRO Anita Garibaldi.

Ausência

Mauro Mariani não apareceu no camarote no Centreventos da Prefeitura de Joinville no domingo, onde poderia ter se encontrado com Udo Döhler. Depois das declarações do deputado de não abrir candidatura para quem “não faz partido”, ainda que tenha amenizado depois, a relação entre os dois voltou a esfriar. Mauro esteve em Joinville, mas tinha compromissos em outras cidades no domingo.

SINDICAL

A Fenalegis, uma federação nacional de servidores de legislativos municipais, conseguiu liminar para que 20% da contribuição sindical de 2016 dos funcionários da Câmara de Joinville sejam repassados à entidade. A Câmara alega que o Sinsej representa os servidores e deverá recorrer.

Pedido do MP

Na sexta, o Ministério Público voltou a solicitar bloqueio de recursos do governo do Estado para que sejam feitos repasses à associação responsável pela gestão do Casep de Joinville, de internação provisória para menores. O débito neste momento está em R$ 240 mil. Já houve bloqueios em outras oportunidades desde 2015, quando o MP entrou com ação por causa dos atrasos nos repasses.

Sem concurso desde 2014

O governo Udo vem resistindo às pressões internas e externas e poderá atingir a marca de quatro anos sem concurso público para vagas na prefeitura de Joinville.

O último foi lançado em junho de 2014. Nos últimos dez anos, teve concursos em 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012, além de 2014. Ou seja, fazia tempo que não se passavam tantos anos sem concurso para a prefeitura.

Nem todos os aprovados na última disputa foram convocados pelo município. Há carência na saúde e na educação, áreas com maioria das colocações a serem abertas pelo próximo concurso, com 1,4 mil vagas – em tese, para ser reaberto no ano que vem. Só que não há remanescente do concurso nos cargos em falta. A prefeitura tem 12,5 mil funcionários, com 10,6 mil como servidores efetivos.

AINDA PARADA

Um deputado com base eleitoral na Capital, João Amin (PP) entrou com pedido de informação sobre o asfaltamento da Estrada do Rio do Morro, obra do Estado parada desde o ano passado.

FUTURO DO PSC

Pré-candidato a deputado federal, Jaime Evaristo (PSC) garante que a possibilidade de Narcizo Parisotto vir a disputar uma vaga ao Senado não muda os planos dele.

CALENDÁRIO ESCOLAR

As aulas na rede municipal de ensino em 2018 iniciam no dia 5 de fevereiro.

Fraldas

Em nova manifestação à Justiça, a 15ª Promotoria de Justiça informou à Justiça o descumprimento, pelo menos de forma integral, da liminar de maio do ano passado de fornecimento de fraldas geriátricas para pessoas com mais de 60 anos de idade, pela rede municipal.

Nem todos os pacientes estariam recebendo o material, em ação da Defensoria Pública. A Secretaria de Saúde de Joinville pretende baratear os custos com as fraldas por meio de parceria com a Penitenciária Industrial, onde as fraldas seriam fabricadas pelos detentos. O projeto está em análise há mais de um mês na Câmara de Vereadores.





