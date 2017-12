 Saavedra: Centro de Reabilitação ainda distante

Saúde 01/12/2017 | 08h54 Atualizada em

A construção do Centro Especializado em Reabilitação em Joinville está em stand by. Até há sinalização do Ministério de Saúde em ajudar na construção, mas são R$ 9 milhões para a obra e depois ainda tem o custeio, cuja fonte não está definida. Como assumiu os serviços da Associação de Reabilitação da Criança Deficiente (ARCD), a Secretaria de Saúde de Joinville está reorganizando o sistema de atendimento em reabilitação. Depois verá o que fazer da proposta do centro.

O município passou a atender os pacientes da ARCD após final de convênio com a entidade. O repasse da Prefeitura teria de ser baseado na tabela do SUS e implicaria redução na verba, o que inviabilizaria a associação - que não tem outra fonte de renda. A secretaria garante que todos os pacientes da ARCD vão continuar recebendo atendimento.

261 INSCRITOS PARA 70 VAGAS

O Colégio Militar de Joinville teve 261 inscritos (43 filhos de militares e 219 de civis) para as 70 vagas oferecidas para o sexto ano do ensino fundamental. Agora, as matrículas serão decididas por meio de sorteio, com os filhos de militares com direito a 60% das vagas e o restante com os civis. A PM pretende aumentar gradativamente o número de séries oferecidas, até atingir ao ensino médio. Em 2018, as aulas serão realizadas à tarde, na escola Osvaldo Aranha, no Glória.

