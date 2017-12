Recurso de Lula será julgado em fevereiro

Moacir Pereira 02/12/2017 | 10h21 Atualizada em

O julgamento do recurso do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre vai ocorrer em fevereiro do próximo ano. A informação circulou durante o Congresso Estadual dos Magistrados, que teve o relator do recurso de Lula, desembargador João Pedro Gibran, como um dos painelistas. Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Se o recurso for negado, ele terá que cumprir pena na cadeia.

O maior

Presidente Paulo Brincas retornou a Florianópolis empolgado com o sucesso da Conferência Nacional da OAB, que reuniu 20 mil advogados em São Paulo. Considerado o maior evento do gênero em todo o mundo, teve Santa Catarina com destaque na abertura e nos painéis.

- A prisão do reitor Luiz Cancellier foi destacada como exemplo de lesão aos direitos individuais todos os dias em vários painéis. Quantos Cancellier terão que morrer para evitar abusos? - relatou Brincas.

Natal na Lagoa

Uma programação variada, que valoriza o folclore regional, começou na Praça Bento Silvério, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, com a apresentação do Boi de Mamão por 50 crianças da Escola da Costa da Lagoa. Houve depois exibição da Banda do Papai Noel e Coral Musicando na Ilha. Hoje, a participação da Orquestra de Choro do Campeche. O "Natal Viva a Lagoa" é promovido pela Acif, CDL, Codeli e Prefeitura.

Curtas

*Marcado para 7 de dezembro o 2º Congresso de Administração Pública, promovido pela AGU, com apoio do Tribunal de Contas. Entre os conferencistas está o jurista Juarez Freitas.

*Jornalista Roberto Alves, ícone da crônica esportiva no Sul do Brasil, receberá segunda-feira a Medalha Gran Mérito Esportivo, a ser outorgada pelo Conselho Estadual de Esportes.

