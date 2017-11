Saavedra: vereador pede melhor aproveitamento das pistas da Beira-rio

Portal 13/11/2017 | 09h13 Atualizada em

SUGESTÃO

Fernando Krelling (PMDB) está sugerindo um melhor aproveitamento das pistas da Beira-rio. No trecho entre as ruas Itaiópolis e Nove de Março, no sentido bairro-Centro, o presidente da Câmara quer a remoção do corredor de ônibus, liberando as três pistas para os demais veículos naquela região do Centreventos, na avenida José Vieira (o nome oficial da Beira-rio naquela via).

Melhor uso

O corredor do transporte coletivo removido dali iria para as pistas que fazem o sentido inverso na José Vieira. Assim, seriam duas pistas para transporte coletivo nessa via, uma fazendo Centro-bairro e a outra bairro-Centro, com a pista restante para uso dos outros veículos. Para Krelling, seria uma forma de usar melhor uma via de pouco movimento. Se a sugestão feita à Prefeitura for aceita, será preciso outras alterações – os ônibus que vêm de Iririú vão entrar na Beira-rio em outro ponto.rio em outro ponto.