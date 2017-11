Saavedra: TCU faz cobranças sobre a duplicação da BR-280 /

Portal 09/11/2017 | 08h25 Atualizada em

Após auditoria na duplicação da BR-280, o Tribunal de Contas da União está cobrando do DNIT informações sobre o fato de ainda não ter iniciado a execução do plano ambiental indígena, uma série de medidas envolvendo as aldeias de índios exigidas na licença ambiental. Uma empresa precisa ser contratada para fazer esse acompanhamento.

Mais pedidos

Na mesma decisão publicada nesta semana, o tribunal também quer esclarecimentos sobre imóveis declarados de utilidade pública antes da regularização fundiária. O TCU cobra ainda a revisão de parte dos pagamentos, pois haveriam indícios de serviços “não realizados ou desnecessários”.

Volta a possibilidade de alargamento da BR-280 em Araquari

Sem lote 1

Embora recomende estudo sobre o orçamento da obra, até como forma de preservar os investimentos já feitos, o tribunal não chega a abordar o fato de a duplicação ainda não ter iniciado no trecho entre São Francisco e Araquari, licitado há mais de três anos.

