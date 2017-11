Saavedra: São Francisco, Itapoá, Garuva e Barra do Sul estão demitindo mais do que contratando em 2017 

Segurança 21/11/2017 | 21h21 Atualizada em

O momento de recuperação no emprego experimentado por Joinville, com a criação de 7 mil vagas em 2017, não se repete em todas as cidades do entorno. São Francisco do Sul e Itapoá perderam quase 100 empregos cada. Balneário Barra do Sul e Garuva também estão no vermelho, mais demitindo do que contratando neste ano.

O destaque entre os municípios vizinhos mais uma vez é Araquari, com 822 novas vagas no ano. Barra Velha também está no azul, com 251 empregos criados no ano. No caso de Joinville, o desempenho de 2017 ainda não foi suficiente para recuperar as perdas dos dois anos anteriores.





