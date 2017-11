Saavedra: São Francisco do Sul terá espaço para atender animais marinhos

Portal 01/11/2017 | 08h01 Atualizada em

Na próxima quarta, São Francisco do Sul ganha espaço para atendimento de bichos recolhidos no mar e nas praias. A unidade de estabilização de animais marinhos (a denominação oficial) faz parte do programa de monitoramento das praias da bacia dos Santos, mantido pela Petrobras em parceiras com universidades – em São Chico, com a Univille e a Univali.

A unidade, instalada junto ao centro de pesquisas de Univille, vai atender aos animais recolhidos com vida, como aves, tartarugas e mamíferos marinhos. E também servirá para análise dos bichos mortos. Inclusive, poderão ser realizadas necropsias.

