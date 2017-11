Saavedra: Receita do IPVA vai passar dos R$ 130 milhões em Joinville

Coluna Portal 06/11/2017 | 07h15 Atualizada em

A arrecadação anual do IPVA em Joinville vai ultrapassar a quantia dos R$ 130 milhões. No ano passado, ficou em R$ 125 milhões, sendo que metade vai para o governo do Estado e o resto para a Prefeitura. Pelo desempenho até agosto, com avanço de 6,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, é possível projetar uma receita acima de R$ 132 milhões.

Em 2017, a fatia do município, de 50% do bolo do IPVA, já chega a R$ 47,3 milhões (balanço até agosto da Lei Fiscal). Com a ascensão, a receita do IPVA em Joinville ganha da inflação: se fosse pelo INPC desde o final de 2010, a receita anual com o imposto era para estar na casa dos R$ 115 milhões. Foi superior já no ano passado. Em comparação com o desempenho espetacular dos anos 2000, a frota de veículos tem crescido menos nos últimos anos. Pelos registros do Detran de Santa Catarina, a frota de Joinville está em 388,4 mil unidades – quando a década começou, eram 286 mil veículos.



