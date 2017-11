Portal 10/11/2017 | 10h51 Atualizada em

O reajuste do IPTU de Joinville para 2018 será de 2,7%, equivalente à inflação dos últimos 12 meses. A concessão do IPCA, índice medido pelo IBGE, é o modelo de aumento do tributo adotado pela Prefeitura de Joinville nos últimos anos. Para 2017, o reajuste havia sido de 7,8%. Nos próximos dias, serão anunciadas as datas de pagamentos do imposto, com os prazos para os descontos em caso de quitação à vista. Agora em 2017, o IPTU já rendeu R$ 134 milhões aos cofres da Prefeitura.