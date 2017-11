Portal 08/11/2017 | 08h51 Atualizada em

Como mais uma vez será usado o IPCA como referência, o reajuste do IPTU de Joinville será um dos mais baixos dos últimos anos, com aumento em torno de 2,5% (o índice final, referente a outubro, será divulgado na sexta pelo IBGE). Para 2017, o índice ficou em 7,8%, o acumulado em 12 meses até outubro do ano passado.