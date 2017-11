Saavedra: Programa dará incentivo para produtores rurais de Joinville

Coluna Portal 03/11/2017 | 11h30 Atualizada em

A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Joinville abriu as inscrições para o programa de incentivo aos produtores rurais. Na modalidade, os donos de áreas com até 48 hectares ganham pontuação conforme a proteção da propriedade, como área reflorestada, fossa séptica, fonte protegida, participação de cursos, produção orgânica etc.

Quanto mais ações dessas estiverem presentes na propriedade, mais pontos o produtor ganha. Essa pontuação se transforma em créditos e pode ser trocada por alevinos, mudas de árvores, atendimento veterinário, entre outros serviços prestados pela secretaria.



