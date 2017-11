Saavedra: Previsão de recursos para a BR-280 sobe para R$32,5 milhões

Orçamento para 2018 01/11/2017 | 07h38 Atualizada em

Na nova proposta de orçamento para 2018 enviada pelo governo Temer para o Congresso Nacional, a previsão de recursos para a duplicação da BR-280 passou de R$ 30 milhões para R$ 32,5 milhões, a serem utilizados durante o ano inteiro.

Para o DNIT, o ideal seria o repasse de R$ 25 milhões mensais. O relator da comissão mista, Dário Berger, tem dito que a obra ficará com R$ 72 milhões em 2018. A obra de R$ 1 bilhão consumiu pouco mais de R$ 170 milhões até agora, com trabalhos iniciados em 2014, nos trechos entre Jaraguá do Sul e Guaramirim

A nova mensagem sobre o orçamento da União para 2018, assim como a primeira versão, não traz um só centavo para os contornos ferroviários de Joinville e de São Francisco do Sul. Portanto, retomada só de 2019 em diante. Os projetos estão sendo revistos e as licitações para obras devem sair no final de 2018.



Reforço

Depois do susto no início do ano passado, quando caiu por causa da superlotação, a ponte pênsil da Barra do Itapocu, em Araquari, está na fase final de recuperação, com troca das madeiras e de parte dos cabos de aço. A ponte faz a ligação para pedestres entre a lagoa e a praia. No acidente de 2016, 30 pessoas sofreram ferimentos leves.

Foi liberado na educação

Apesar da prorrogação da portaria de suspensão do benefício, a Prefeitura de Joinville pagou a licença-prêmio para o pessoal da Educação, cumprindo acordo de greve. Os servidores de outros setores continuam com o pagamento suspenso. Os funcionários da Prefeitura têm direito a três meses de licença remunerada a cada cinco anos. O período pode ser substituído por pagamento em dinheiro.

Ligações

Uma proposta em análise na Câmara quer obrigar a Águas de Joinville a deixar prontas as ligações de água e esgoto assim que a rede for instalada em ruas com pavimentação. Dessa forma, se um terreno vier a receber uma construção, não será preciso quebrar o asfalto. E caso a via venha a ser pavimentada, a Prefeitura avisa antes para a companhia providenciar as ligações. O projeto é do vereador Pelé (PR).

Limitação

O Ipreville já vinha limitando o número de aposentadorias a serem concedidas por mês, mas agora resolveu colocar no papel: são 35 processos a serem analisados por mês. As aposentadorias por invalidez não entram nessa fila. No entanto, depois de o andamento da reforma da Previdência esfriar no Congresso Nacional, a procura pela aposentadoria caiu.

Decisões do STF

Além do caso em que não foi concedida a prisão domiciliar a detento de Penitenciária Industrial de Joinville, na ação que foi determinada vistoria na cadeia para avaliar se as regras de ala da unidade se enquadram nas regras do semiaberto, o STF também já se manifestou de outra forma. Em liminar concedida pelo ministro Roberto Barroso, foi mantida decisão de primeira instância determinando a progressão para a domiciliar por falta de unidade adequada de semiaberto.

Tem tempo

Sem pressa, Nilson Gonçalves diz que talvez decida até o final do ano se pretende concorrer novamente a deputado estadual. No exercício do mandato na Assembleia Legislativa por causa da posse de deputados tucanos como secretários, Nilson diz também que não escolheu um novo partido - ele não tem filiação desde 2016.

Cemitérios

Pelo relato da PM na terça-feira na Câmara de Joinville, os cemitérios públicos estão entre os lugares seguros da cidade – pelo menos do lado de dentro. Desde 2006, foram registradas dez ocorrências nas áreas internas, sendo sete delas no Municipal. A maioria dos casos é de depredação e furtos de peças dos túmulos.

Iluminação

No mesmo debate, o pessoal da Prefeitura alegou desconhecer casos de assaltos e furtos nas capelas do Municipal. Os casos registrados até agora são fora do cemitério. Os velórios que foram suspensos à noite foi por decisão dos familiares, que preferiram a retomada pela manhã. Pelos relatos dos vereadores, há queixas em relação à segurança. A Prefeitura promete melhorar a iluminação do estacionamento.

Não muda

A Prefeitura de Joinville não mandou nenhum projeto envolvendo a Cosip e, assim, o novo modelo de cobrança a ser adotado a partir de janeiro não será mais alterado em 2018 – uma lei municipal prevê envio de projetos da área tributária até 31 de outubro a tempo de entrarem em vigor no ano seguinte, em caso de aprovação. A Ajorpeme vinha pressionando por adoção de tabela com novas alíquotas.