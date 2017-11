Saavedra: prefeituras pedem que recapeamento da BR-280 seja feito à noite

Manutenção 24/11/2017 | 16h59 Atualizada em

As prefeituras de Araquari, Balneário Barra do Sul e São Francisco do Sul estão tentando convencer o Dnit a transferir para a noite os trabalhos de recape da BR-280, em trecho da região do Itinga.

— O trânsito já era complicado e ficou em situação ainda pior — diz o prefeito de Araquari, Clenilton Pereira (PSDB).

O sindicato das imobiliárias, Secovi, também quer mudança no horário.

— Já há congestionamentos nos finais da tarde. Com os trabalhos do Dnit, o trânsito parou nas entradas dos municípios — diz o presidente da entidade, Jorge Laureano.

Os pedidos não devem ser atendidos. O contrato com a empreiteira não prevê trabalho noturno, o que encareceria a obra em 20%. Assim, o recape será mantido durante horário comercial (entre as 8h e 17h, sem atividades no sábado e no domingo). O Dnit acredita em conclusão do serviço até a próxima sexta, mas vai estudar medidas para melhoria do trânsito.

