Saavedra: Prefeitura dá o tom, em comunicado à imprensa, de como vai abordar a questão do MAJ em coletiva

Ao fazer a observação de que o tema a ser tratado será sobre a “preocupante situação” na praça e jardim do Museu de Arte de Joinville, “relacionada ao consumo de drogas, depredação, perturbação e ameaças”, a Prefeitura já dá o tom de como será abordada a questão em coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira. Antes de eventuais medidas mais duras — já foi sugerido a instalação de cercas no entorno dos jardins —, a Prefeitura quer dar a sua versão sobre a situação do MAJ. A coletiva será realizada às 9 horas, no próprio MAJ e terá a participação de representantes da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).