Coluna Portal 03/11/2017 | 09h00 Atualizada em

A Delegacia Regional de Polícia Civil está fazendo um estudo para ver se vale a pena bancar as reformas da ala “nova” do Conselheiro Mafra, na área central de Joinville. Se for um montante aceitável, a Polícia Civil pretende instalar um complexo de trânsito no local, com volta de delegacia especializada.

Leia as últimas notícias

Confira outras colunas de Saavedra