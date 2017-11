Saavedra: Pendências podem empurrar duplicação da Santos Dumont para 2018

Portal 08/11/2017 | 07h15 Atualizada em

Uma série de pendências pode empurrar a conclusão da duplicação da avenida Santos Dumont para o início de 2018, embora o governo do Estado mantenha o cronograma de entrega em dezembro. A intervenção de contenção na área desapropriada de clube precisa de tempo seco e a chuva tem atrapalhado.

Ali também é o encaixe de uma alça do viaduto com a Tuiuti. Ainda há também um terreno a ser desapropriado, ainda que tenha sido alterado o traçado para “desviar” do terreno onde ainda não há acordo com o dono. Mas a desapropriação parcial, tarefa da Prefeitura, ainda é necessária.

Um trecho de 500 metros de calçadas, perto de centro de distribuição vai ficar para 2018 porque houve atraso em mudança na tubulação. Depois dessa obra, a Águas de Joinville se encarregará de fazer o passeio. A duplicação, o elevado e os serviços de supervisão estão custando R$ 83,7 milhões ao governo do Estado. A Prefeitura ficou com as desapropriações.