Saavedra: MST tem até fevereiro de 2018 para sair de área em Araquari

Coluna Portal 02/11/2017 | 08h15 Atualizada em

O MST ganhou prazo até fevereiro de 2018 para desocupar área invadida em agosto em Araquari. O prazo foi concedido porque as famílias fizeram plantio e até lá, já devem ter feito a colheita. Caso deixem a área antes, ainda em 2017, terão indenização de R$ 5 mil pelo plantio já feito, em pagamento a ser feito pelos donos do imóvel. O acordo com o movimento foi fechado por juiz agrário, com participação do MP.

Pelo acertado na semana passada, segundo a assessoria do MP, as plantações não podem ter a área ampliada nem o acampamento receber mais famílias na área de dois hectares. Antes da ocupação em Araquari, o MST havia invadido área em Garuva, de onde saíram após acordo na Justiça.



Leia as últimas notícias

Confira outras colunas de Saavedra