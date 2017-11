Saavedra: MP vai apurar surto de cinomose no Centro de Bem-estar Animal de Joinville

Retomada 23/11/2017 | 12h00 Atualizada em

O Ministério Público abriu inquérito civil para apurar eventuais responsabilidades sobre o surto de cinomose no Centro de Bem-estar Animal de Joinville. A contaminação de 21 cães levou à interdição do estabelecimento, isto é, não está sendo aceito o ingresso de mais animais no centro. A 21ª Promotoria também quer apurar as condições de tratamento dos cachorros doentes.

Confira outras colunas de Jefferson Saavedra



Leia também:

Saavedra: Plano ambiental da BR-280 prevê área para comunidade indígena

Saavedra: MP avalia edital para contratar organização social no Infantil

Saavedra: IPTU 2018 pode render R$ 5,4 milhões a mais para a prefeitura de Joinville