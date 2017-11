Saavedra: MP de Joinville cobra informações sobre manutenção da Estrada Dona Francisca

Portal 08/11/2017 | 07h30 Atualizada em

Em inquérito civil, a 14ª Promotoria de Justiça de Joinville está cobrando informações do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) sobre a manutenção da SC-418, a Estrada Dona Francisca. O Ministério Público (MP) quer saber quais providências estão sendo tomadas em relação à iluminação (há dezenas de lâmpadas queimadas), sinalização, roçada, limpeza de canaletas e instalação de defensas.



Em outro inquérito envolvendo a mobilidade em Joinville, o MP quer saber a situação do trânsito na rua Guanabara, via saturada devido ao grande tráfego de veículos. O questionamento junto à Prefeitura é sobre o cronograma do binário da via com a Anêmonas. A promotoria também quer saber a posição da associação de moradores sobre eventual binário da Guanabara com a Marechal Hermes.