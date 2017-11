Saavedra: MP apura se há omissão do Estado com prédios públicos abandonados em Joinville

Coluna Portal 03/11/2017 | 14h00 Atualizada em

Prédio da antiga Gered fica bem no Centro de Joinville, próximo ao Shopping Mueller

O MP está apurando se não houve omissão do Estado com prédios em Joinville. Uma deles na Felipe Schmidt, desocupado desde 2011, ano da interdição pela Vigilância Sanitária. A Assembleia já autorizou a venda, mas o Estado ainda não marcou o leilão do prédio que foi usado pela Gered.

Conheça a história de prédios públicos que estão "abandonados" em Joinville

O imóvel da antiga escola Elpídio Barbosa, no Costa e Silva, também está na lista. A construção chegou a ficar vazia após a extinção do colégio, mas houve autorização para a Casa do Adalto se instalar. O MP também está cobrando informações sobre todos os prédios onde funcionaram escolas hoje desativadas.



