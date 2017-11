Saavedra: Moradores do Atiradores reclamam de obras na Fernando de Noronha

Segurança 23/11/2017 | 03h51 Atualizada em

Depois da conclusão dos trabalhos na vizinha Otto Boehm, a rua Fernando de Noronha, no Atiradores, voltou a motivar reclamações de moradores da região das obras de drenagem do rio Mathias. A instalação da galeria na via deve se prolongar e o recape vai ocorrer após o final das obras, entre janeiro e fevereiro do ano que vem.

Confira outras colunas de Jefferson Saavedra



Leia também:

Saavedra: Plano ambiental da BR-280 prevê área para comunidade indígena

Saavedra: MP avalia edital para contratar organização social no Infantil

Saavedra: IPTU 2018 pode render R$ 5,4 milhões a mais para a prefeitura de Joinville