Saavedra: Lei prevê semáforos intermitentes nas madrugadas em Joinville /

O prefeito Udo Döhler não estava muito interessado em sancionar o projeto do semáforo intermitente (uso do amarelo nas madrugadas, por questões de segurança) nas ruas de Joinville. Afinal, o Detrans não vê muita utilidade no expediente. Mas o autor da proposta, Cláudio Aragão (PMDB), pressionou e o prefeito concordou, vai virar lei. Agora, se será atendida, é outra história.

