Saavedra: Joinville terá mais seis delegados e dez agentes /

Coluna Portal 22/11/2017 | 03h30 Atualizada em

O reforço do efetivo da Polícia Civil em Joinville terá seis delegados e dez agentes, com posse dos novos profissionais ainda em dezembro. Outros quatro agentes serão distribuídos em cidades vizinhas, de abrangência da 2ª Delegacia Regional de Polícia. Com o aumento do efetivo, o contingente da Civil na área da 2ª DRP, formada por Joinville e mais seis cidades) ficará em torno de 230 policiais civis, além de outros profissionais contratados.

Joinville passará a contar com 25 delegados. A cúpula da Polícia Civil não considera o número ideal, mas aponta recuperação do efetivo, pois houve nomeações no início do ano. O reforço será usado principalmente para atender a demandas das delegacias com mais inquéritos e intimações a serem cumpridas. Há planos também para a reativação da delegacia especializada em trânsito em Joinville, extinta no início do ano passado após a instalação da Delegacia de Homicídios.

Neste momento, a Polícia Civil está distribuindo 57 novos delegados no Estado. São também 138 agentes que estão perto de ser empossados.

A confirmação foi feita ontem pelo delegado geral Artur Nitz, em encontro com participação do deputado Darci de Matos (PSD). A distribuição dos novos policiais militares, em fase final de treinamento, deve ser divulgada nos próximos dias pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Há turmas em treinamento da região de Joinville.