 Saavedra: Joinville ocupa a nona posição na receita de IPTU

No grupo das dez cidades mais populosas da região Sul, Joinville ocupa a nona posição na receita de IPTU por morador (per capita). Conforme o levantamento divulgado pela Frente Nacional dos Prefeitos, com base em dados de 2016, a cidade do Norte de Santa Catarina arrecadou R$ 214 per capita no ano passado.

2,7% de reajuste

Só Ponta Grossa (PR) teve desempenho abaixo, com R$ 165. A recordista foi Florianópolis, com R$ 513 de IPTU por habitante. O reajuste do IPTU em Joinville para 2018 ficará em 2,7%, acompanhando a inflação. A Prefeitura tinha planos de atualizar o valor da planta dos imóveis, o que elevaria a arrecadação.

Adiada

Só que a proposta nem chegou à Câmara. A alegação era aguardar a aprovação da Lei de Ordenamento Territorial (LOT), lei complementar ao Plano Diretor. A LOT entrou em vigor em janeiro e, mesmo assim, a atualização da planta não foi adiante. O temor de reação ao aumento pode ter motivado o governo Udo a segurar a ideia.

Ameaça





Os servidores da Prefeitura de Joinville de plantão no final do ano ameaçam com greve se não voltar o pagamento de hora-extras ou de abono. É o pessoal que trabalha no Hospital São José, PAs e nos museus. O pagamento foi suspenso há dois anos com a alegação de falta de previsão legal.





Em 2017, os servidores que não estarão de plantão, a grande maioria do funcionalismo, trabalha até o dia 15 de dezembro e só volta no dia 2 de janeiro.







Zoobotânico





O Ministério Público está pedindo informações à Secretaria de Meio Ambiente, Fatma e Ibama sobre as licenças do Zoobotânico em relação aos animais abrigados no parque mantido pela Prefeitura de Joinville. Além da situação legal, a 21ª Promotoria de Justiça quer saber se os bichos enfrentam alguma situação de risco. Não faz muito tempo, um dos principais pedidos dos visitantes do Zoobotânico foi para que fosse aumentado o número de animais.





Querem mudanças





COM A resistência ao modelo de IPTU progressivo no Conselho da Cidade de Joinville, ninguém sabe quando a proposta será enviada à Câmara dos Vereadores. Neste momento, o governo Udo está examinaNdo observações feitas pelos conselheiros à minuta inicial.





RECUO DE RIOS





Em duas decisões recentes, a 2ª Vara da Fazenda Pública de Joinville concedeu liminares determinando que a Prefeitura não exija recuo para obras perto dos rios Itajubá e Mathias, respectivamente. Os locais pretendidos para construções foram consideradas áreas consolidadas, isto é, já ocupadas e onde a exigência de recuos não traria benefícios à coletividade. Nos dois casos, a Secretaria de Meio Ambiente queria aplicação de recuo de 30 metros. Nos dois casos, cabe recurso.





O PEDAÇO QUE FALTA NA RIO DO MORRO





No sábado, a Estrada Rio do Morro foi interditada pela Prefeitura de Araquari nas proximidades da BR-280 por causa dos estragos causados pelas chuvas. Uma galeria foi avariada. Após os trabalhos de reparo, a via foi liberada. Se a pavimentação da estrada tivesse sido concluída, o problema talvez não tivesse ocorrido: o transtorno foi em trecho sem asfalto. O asfaltamento da estrada entre Joinville e Araquari parou ainda no ano passado após desistência da empreiteira. O governo do Estado já gastou R$ 17,7 milhões na obra, incluindo a supervisão. Para a retomada dos trabalhos – ainda faltam mil metros dos 10 km –, será necessária uma nova licitação, ainda não lançada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, embora prometida desde o início do ano. A Rio do Morro é uma via alternativa à BR-280 para quem mora na zona Sul de Joinville.





COMO É A VASECTOMIA





Na lista de regras para a realização de vasectomia na rede pública de saúde de Joinville foi mantida a possibilidade de homens com mais de 25 anos ou com com pelo menos dois filhos terem acesso ao procedimento de esterilização. A cirurgia só pode ser feita 60 dias após o pedido – é para evitar que decisões por impulso não possam ser revertidas. E, caso o cidadão esteja casado ou em união estável, o consentimento precisa ser assinado pelos dois.





NOMES DE TEBALDI





Neste final de semana, Marco Tebaldi reafirmou seu apoio a Alckmin para presidente e Bauer para governador. O deputado não esteve na convenção porque está em tratamento de saúde. Em março, Tebaldi recebeu Napoleão Bernardes e apontou o prefeito de Blumenau como um dos nomes do partido para 2018, posição encarada como “lançamento da pré-candidatura”. Na verdade, à época, Tebaldi queria um posição mais firme de Bauer sobre a eleição.





COINCIDÊNCIA





Por conta de uma mudança em setor de atendimento, vai sobrar um espaço na Secretaria de Assistência Social de Joinville. A área poderá ser utilizada pela Secretaria de Habitação, interessada há algum tempo em se livrar do aluguel. Curiosamente, poderão estar no mesmo espaço duas secretarias que já foram cotadas para fusão.

AUSÊNCIA





Desde o final do mês passado, os projetos enviados pelo Executivo não aparecem no sistema de acompanhamento da Câmara de Joinville. Seria uma falha técnica a ser corrigida nesta semana. Mas pela pauta das comissões, dá para saber que terá discussão hoje sobre o pagamento de gratificação na área da saúde.



EM SÃO JOSÉ





Na convenção estadual do PSDB/SC de “união do partido”, não eram todas as lideranças que exibiam o adesivo “Paulo Bauer 2018” no peito.





REFORÇO





Patrício Destro (PSB) recebeu um abaixo-assinado em Araquari com a solicitação pela recuperação do efetivo ao patamar de 2014, quando eram 43 policiais – hoje são 27. O documento será levado ao comando da PM.