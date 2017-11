Saavedra: IPTU 2018 pode render R$ 5,4 milhões a mais para a prefeitura de Joinville

Receita 15/11/2017 | 08h12 Atualizada em

Um novo modelo de cadastramento de imóveis deverá reforçar a receita da prefeitura de Joinville com o IPTU em pelo menos R$ 5,4 milhões ao longo de 2018. Desta vez, os técnicos da Secretaria da Fazenda foram atrás das licenças de construção concedidas pela Secretaria de Meio Ambiente para novas construções ou ampliações. Assim, a informação que levaria um tempo para chegar até a Fazenda, uma parte nova passível de pagamento do IPTU, já entrou no sistema e os proprietários já vão receber os carnês. Com o novo procedimento, 8,2 mil imóveis entraram na lista (incluindo os já existentes que passaram por ampliação).

Também foi feito de trabalho de campo, com verificação de imóveis. Na comparação com 2017, a prefeitura vai lançar um montante 8,11% maior em IPTU, sendo 2,7% referentes ao reajuste, o restante por conta do recadastramento imobiliário. Para 2017, foram lançados R$ 183 milhões nos carnês, com expectativa de arrecadação de R$ 132 milhões. Até agora, o tributo rendeu R$ 134 milhões.

No início do mandato anterior, o governo Udo chegou a planejar a atualização da planta de imóveis, base para o cálculo do imposto, mas acabou não levando a proposta adiante. Entre os três impostos municipais de maior arrecadação, o IPTU fica em segundo, atrás do ISS e na frente do ITBI (transação de imóveis).

