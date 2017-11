Saavedra: Instalação da Via Gastronômica no Espinheiros chega até o Ministério do Turismo

Portal 10/11/2017 | 09h23 Atualizada em

A instalação da Via Gastronômica no Espinheiros chegou até o Ministério do Turismo, com pedido de ajuda para o complexo turístico às margens da Baía da Babitonga. A proposta é construir atracadouro e providenciar praia artificial com 325 metros, além de pórtico. O projeto foi cadastrado no ministério, sem previsão de liberação de recursos.

PEDIDO DE EMENDA

O projeto ainda está sendo feito pela Prefeitura. Em Brasília, o autor da proposta, José Henkel, o Pelé, solicitou emenda de R$ 1,5 milhão ao correligionário e deputado Jorginho Mello (PR). A audiência no Ministério do Turismo foi marcada por Mauro Mariani (PMDB), próximo de aliança com o PR. Rodrigo Fachini acompanhou o encontro.

SÓ NO ANO QUE VEM

A praça Dario Salles está recebendo o novo calçamento, em paver, mas a reabertura ao público será apenas no ano que vem, ainda sem data definida. Quando o espaço foi interditado com tapumes, em junho de 2014, para as obras de drenagem do rio Mathias, a estimativa era de reabrir a praça em até um ano. Ou seja, ainda em 2015. Só que os trabalhos atrasaram. Em outros pontos, há chance de a obra se estender até 2019.

EFETIVO

Apesar da confirmação pelo governador Colombo das datas de formatura dos novos policiais, ainda não está definido quantos PMs serão lotados em Joinville e nas demais cidades do Estado. Há um óbvio compromisso de que a cidade do Norte está entre as prioridades, mas o número ainda não saiu.

LICENÇA

Nesta semana, começou a tramitar proposta na Câmara de Joinville com mudanças nas regras para licenças dos vereadores. A justificativa é clara. “o objetivo é coibir a utilização de licenças médicas para a realização de uma espécie de ‘rodízio de suplentes’, que acaba por onerar esta casa de leis e, consequentemente, os cofres públicos”.

MAIS CLARO

Assim, o suplente só poderá pedir licença após 31 dias de exercício de mandato – geralmente os suplentes ficam apenas 30 dias no cargo. O projeto também deixa mais clara a possibilidade de um suplente, ao não assumir, não precisar renunciar. Havia essa chance, mas não estava clara.

TESTE NA SCHÜTZENFEST

Na passagem por Jaraguá do Sul, Raimundo Colombo visitou os estandes da Schützenfest, a festa dos atiradores. Acompanhado do prefeito Antidio Lunelli e do secretário Carlos Chiodini (Desenvolvimento Econômico), o governador até testou a pontaria no tiro esportivo, uma das atrações da festa. Schützenfest tem programação até o dia 19.

A queda de quase 10%

Na primeira pesquisa do ano da cesta básica em Joinville, o Procon chegou ao valor médio de R$ 264,32. No levantamento divulgado ontem, preços coletados entre os dias 6 e 7 de novembro, o valor da cesta ficou em R$ 238,89. Uma queda de 9,6% que mostra a queda na inflação e da concorrência acirrada entre os supermercados.

VEZ DO MAJ

A coletiva da Prefeitura de Joinville sobre os jardins do Museu de Arte abordou a necessidade de mais ações de segurança, enumerou dezenas de situações de abuso de álcool e consumo de drogas e de casos de depredação e até de ameaças, mas não chegou a apontar uma medida mais dura.

EM PREPARAÇÃO

Mas a possibilidade de instalação de cercas no local, pedido de terceiros, pode ser uma alternativa a ser adotada mais adiante. A entrevista para trazer a público o que anda ocorrendo há meses por ali foi, de certa forma, uma maneira de ir preparando o terreno. Mais ou menos como o pedido para o banco para fechar a marquise ao lado do terminal de ônibus: não foi da noite para o dia, houve amadurecimento da ideia.

NOVA COORDENAÇÃO

A partir desta edição, a jornalista Genara Rigotti passa a coordenar a redação do AN. Marina Andrade, que até então respondia pela função, está assumindo novos desafios na empresa.