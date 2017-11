Saavedra: Fonplata aprova R$ 40 milhões para ponte do Adhemar Garcia

Portal 01/11/2017 | 07h01 Atualizada em

E m nota distribuída na noite de terça-feira, o Fonplata anunciou a aprovação do empréstimo de US$ 40 milhões para a construção da Ponte Joinville, entre os bairros Adhemar Garcia e Boa Vista. O fundo de financiamento, com sede na Bolívia, já havia enviado duas missões técnicas a Joinville para avaliar o pedido da Prefeitura. Com base nesses contatos, o município iniciou as tratativas junto ao governo federal para a liberação da contratação do recurso.



Neste momento, a análise está na Secretaria de Tesouro Nacional, com solicitação de atualização da documentação (parecer da semana passada). A etapa final desse processo será a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A ponte foi prometida no primeiro mandato de Udo Döhler, com planos de entrega em 2015. Só que houve necessidade de projeto executivo e de estudos ambientais mais complexos. Depois da liberação do financiamento, será preciso obter o licenciamento ambiental junto à Fatma, em processo ainda não iniciado. Com 800 metros, a ponte será uma nova ligação entre as regiões Sul e Leste. Caso se confirme, a construção não inicia antes de 2019.



