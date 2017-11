Saavedra: Fatma analisa licença de operação da Busscar em Joinville

Retomada 23/11/2017 | 04h10 Atualizada em

A Fatma iniciou a análise do pedido de renovação da licença ambiental de operação feito pela Carbuss, empresa do grupo Caio Induscar, para reativação da antiga fábrica da Busscar. Os planos da empresa são de reiniciar a produção de ônibus no primeiro semestre de 2018.

