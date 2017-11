Saavedra: Concurso da Prefeitura de Joinville está previsto para 2018

Portal 14/11/2017 | 09h19 Atualizada em

Agora previsto para 2018, depois de ter sido cotado para 2016 e 2017, o próximo concurso da Prefeitura de Joinville deverá oferecer em torno de 1,4 mil vagas, a maioria para saúde e educação, como já adiantado. Só na educação, há estimativa de 600 vagas. Mas mesmo para 2018 ainda não há confirmação de realização da disputa, vai depender do desempenho do gasto com pessoal.

SÃO 12,5 MIL

No último concurso geral do município, em 2014, foram oferecidas 1,5 mil vagas. Nem todos os aprovados foram convocados, mas há demandas em áreas onde as contratações já foram feitas. Em setembro, a Prefeitura contava com 12.534 funcionários, incluindo servidores efetivos, comissionados, estagiários, entre outros.