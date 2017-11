Saavedra: Barra do Itapocu passa por mudanças em Barra Velha

Litoral 22/11/2017 | 04h29 Atualizada em

A fixação da barra do rio Itapocu, cobrada para dar mais condições de navegação, principalmente para os barcos pesqueiros, está em andamento em Barra Velha. Há também ganhos ambientais, com maior facilidade de acesso aos peixes à lagoa e ao rio. A Prefeitura toca a obra com recursos do governo do Estado – o investimento será de R$ 2 milhões.

