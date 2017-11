Saavedra: Antes da inauguração, elevado da Santos Dumont é alvo de furto em Joinville

Coluna Portal 03/11/2017 | 11h20 Atualizada em

A inauguração do elevado será realizada até o final do ano Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Antes mesmo da inauguração, o elevado da Santos Dumont com a Tuiuti, na zona Norte de Joinville, foi alvo de furto nesta madrugada, com 600 metros de cabos de energia sendo levados. O material foi furtado após as caixas de passagem entre os postes serem desparafusadas. O sistema ainda não havia sido acionado, ou seja, a construção não contava com iluminação ativa.

Na próxima segunda, a instalação elétrica começa a ser refeita. Durante as obras, foram furtados também cones e placas de sinalização. A inauguração do elevado, obra complementar à duplicação da Santos Dumont, será realizada até o final do ano. Nesse momento, só falta liberar o trânsito na passagem superior do elevado.