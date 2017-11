Saavedra: 1º Mutirão de Diabetes será realizado no sábado em Joinville

Portal 17/11/2017 | 09h07 Atualizada em

DIABETES

Neste sábado, será realizado em Joinville o 1º Mutirão de Diabetes, parceria da Sociedade Joinvilense de Medicina com a Sociedade Catarinense de Oftalmologia. A meta é de atender 300 pessoas diabéticas na sede da SJM, de forma gratuita. Um dos objetivos é a prevenção da cegueira. Se houver necessidade, os pacientes poderão ter recomendação para tratamento com laser na retina, na rede municipal. Mais informações em (47) 3433-1593.

VISITA

No roteiro de Esperidião Amin em Joinville, está uma visita ao Hospital Infantil, cuja construção deslanchou no último mandato dele como governador (1999-2002), mas acabou sendo inaugurado pelo sucessor Luiz Henrique. E para prestigiar Moacir Thomazi, Amin dará uma passada nos bombeiros voluntários.

INDICAÇÃO

O vereador Richard Harrison (PMDB) está tentando, até agora sem sucesso, indicar o diretor executivo da Secretaria de Segurança Pública de Joinville. Por enquanto, Glaucus Folster vai ficando no cargo, de forma interina. Ele assumiu o posto no mês passado.

QUATRO ANOS DEPOIS, AINDA FALTA

Iniciada em 2013, a duplicação da Santos Dumont ainda tem uma área a ser desapropriada, sem acordo até agora com o dono do imóvel. A tarefa de liberar os imóveis necessários à obra do governo do Estado é da Prefeitura de Joinville. Os impasses envolvendo imóveis atrasaram a obra.

ALMA IPPUJIANA

Na noite de quarta, um jantar com a presença de 80 pessoas comemorou os 26 anos do antigo Ippuj, em boa parte incorporado pela Secretaria de Planejamento Urbano. Apesar de a "massa crítica" do instituto ter se espalhado por vários órgãos da Prefeitura, a "alma ippujiana continua intacta", segundo o arquito Marcel Virmond Vieira.

QUEM PERGUNTA

Um tempo atrás, Ninfo König queria saber de Udo Döhler se o prefeito de Joinville estaria interessado em concorrer em 2018. Udo não teria sido conclusivo. Agora, é Ninfo que anda tendo de responder a perguntas desse tipo: em almoço ontem em Joinville com Paulo Bornhausen, o vereador e empresário seria questionado sobre seus planos para o ano que vem.

TUDO PODE MUDAR

Ninfo conta ter gostado muito do almoço – "até porque não fui eu quem pagou a conta"–, mas mantém a posição de querer “ajudar” ao convencer mais empresários a entrarem na política. "Vamos correr o Estado nesse trabalho", diz. Sobre a possibilidade de concorrer como vice-governador ou ao Senado, Ninfo diz não estar no planos. "Mas em política nada é conclusivo", emenda.

O QUE SOBROU

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Essas boias e placas é o que restaram do sonho da retomada do transporte de passageiros pelo rio Cachoeira, em Joinville. O material foi recolhido pelo Deter porque não há mais condições de navegação regular no rio, devido ao assoreamento. Os equipamentos da hidrovia implantada pelo governo do Estado há quase uma década foram levados para o pátio do Deinfra.

LICENÇA DA CMO

A Fatma concedeu a licença ambiental de instalação para a CMO, Construção e Montagem Offshore, interessada na construção de estaleiro em São Francisco. O investimento previsto é de R$ 650 milhões, com o prazo da construção estimado em 18 meses. A área escolhida para a produção de embarcações fica na Estrada da Ribeira.

AINDA NÃO SAIU

DEPOIS QUE NÃO FOI ADIANTE A INSTALAÇÃO EM ÁREA DA PREFEITURA DE JOINVILLE, O PESSOAL DE PIRABEIRABA TENTA AGORA CONSEGUIR A DOAÇÃO DE UM TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE SEDE DE COMPANHIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL NA LOCALIDADE, EM ALGUM PONTO DA ESTRADA DONA FRANCISCA PERTO DA BR-101. ESSA NOVELA JÁ TEM TRÊS ANOS. NA SEMANA, REUNIÃO EM FLORIANÓPOLIS TENTA ENCAMINHAR ALGO.

GESTÃO DA ÁGUAS

A Águas de Joinville criou nesta semana uma comissão para acompanhar a aplicação da lei federal 13.303, com novas regras sobre a gestão de estatais.

Curiosamente, é justamente por causa dessa legislação, considerada restritiva demais, que a Prefeitura pretende mandar projeto para a Câmara para mudar o formato administrativo da companhia, a ser transformada em empresa pública – hoje é empresa de economia mista. Há planos do governo Udo de mandar o projeto aos vereadores antes da nova reforma administrativa.

COBRANÇA

Neste momento, não parece ter nenhum outro local na região Norte com tanta cobrança de melhorias na sinalização como a intersecção do Contorno de Garuva com a SC-417, entre Garuva e Itapoá. Os acidentes ocorridos nos últimos dias reforçaram uma preocupação que já vinha desde o momento em que foi aberto o trânsito naquele trecho da rodovia estadual.

AUDIÊNCIA

Amin vai conversar com Udo hoje no gabinete do prefeito. Um dos temas será emendas para a saúde.

Contato

O deputado Roberto Salum (PRB) fez uma visita ontem à Câmara de Joinville. Um dos encontros foi com o vereador Rodrigo Fachini (PMDB).

Distância

Não há previsão de encontro de Udo com Gelson Merisio.