Joinville chega a sete mil vagas de emprego no ano, ainda sem recuperar as perdas  /

A abertura de 1.066 vagas no mês passado fez Joinville chegar a 7 mil empregos criados no ano. Apesar do desempenho de 2017, com só São Paulo tendo criado mais postos de trabalho no ano, entre todos os municípios do País, a performance do ano só foi suficiente para recuperar pouco mais da metade das 13,3 mil vagas perdidas entre 2015 e 2016. Ou seja, o mercado de trabalho de Joinville está aquecido, mas ainda distante de ter recuperado os prejuízos causados pela crise econômica. E mesmo na segunda colocação no País, o resultado atual de Joinville não alcança o número de 2014, o ano anterior à crise, quando surgiram 7,7 mil empregos na cidade. Mais uma vez, os serviços lideram em outubro e, no acumulado de 2017, respondem por praticamente a metade dos novos empregos surgidos neste ano.

A indústria aparece em segundo, com uma fatia de 38%. Em Santa Catarina, foram criadas 46,2 mil vagas no ano. Primeira colocada, Joinville teve mais empregos criados que o dobro dos segundo e terceiro colocados, Blumenau e São José. Os dados tratam apenas do mercado de trabalho com contratações por meio da CLT. O balanço de outubro é o último antes da vigência da reforma trabalhista.

SEGURANÇA

O enfrentamento da criminalidade terá de ir além do aumento do efetivo e custará deslocamento de recursos, com impactos à sociedade – que terá de dizer se aceita esse comprometimento. Essa é a avaliação de Gelson Merisio (PSD) sobre a crise na segurança. “Temos que dobrar o efetivo, mas é preciso mais, buscar o que é de mais avançado em tecnologia, e isso tem custo”.



Vigilância

O sistema de câmeras de Israel, capaz de detectar comportamentos fora do padrão sem necessidade de acompanhamento humano, assim como a verificação da internet “invisível” (deep web) e o uso de drones são exemplos citados por Merisio. Ele quer mais vigilância nas entradas do Estado: com 67 pontos para fiscalização sanitária, é difícil entrar alimentos ilegais; "um fuzil é mais fácil".

ANTI-PEDOFILIA

O combate da pedofilia é tema de projeto em análise na Câmara de Joinville. Além de campanhas contra a pornografia, pedofilia e sexualização infantil, a proposta de Rodrigo Coelho (PSB) reforça a cobrança do cumprimento de leis federais sobre o tema em serviços e eventos mantidos pelo poder público.



O foco

O arquivamento pelo STF do recurso contra a lei do horário de pico dos trens provocou lamentações ontem na Câmara de Joinville. Mais adequado é tentar convencer a bancada catarinense a incluir algo no orçamento da União para as obras do contorno ferroviário.



EM LICENCIAMENTO

Sem previsão de lançamento de licitação, até porque a Prefeitura de Joinville está renegociando com o governo federal o financiamento de R$ 100 milhões do PAC da Mobilidade, a ponte da Aubé com a Plácido Olímpio de Oliveira, no Bucarein, está na lista de processos de licenciamento transferidos da Secretaria de Meio Ambiente para a Fatma – o PAC é a fonte do custeio da construção.



599 PROCESSOS

A ponte, uma nova ligação entre a zona Leste e o Centro, está entre os pedidos nos quais não aparece o ano de protocolo. A lista traz 599 pedidos de licenciamento ambiental. Nos processos nos quais é possível identificar o ano de apresentação, aparecem os anos de 2017 e 2016. Além da ponte, há outras 32 solicitações de autorização envolvendo obras públicas, apresentadas pela Prefeitura, Águas de Joinville, Celesc e governo do Estado.



Com série

Maurício Peixer (PR) quer tornar obrigatória em Joinville a inscrição do número de série da bicicleta na nota fiscal de venda do veículo. Se a medida for aprovada, ficará mais fácil para a polícia devolver aos donos em caso de recuperação de bicicletas roubadas.



À espera do Natal

Com a decoração já instalada, a Sociedade Harmonia-Lyra abre hoje a programação natalina, com apresentação interna de repertório musical e apresentação do Bolshoi. A programação continua entre novembro e dezembro, com feiras de artesanato e outras apresentações musicais. O grande evento será realizado nos dias 6 e 7 de dezembro, com o Natal na Sacada.

Os sombreiros

Ana Rita Hermes (Pros) pediu ontem proteção para os macacos moradores da "ilha" no lago do Zoobotânico de Joinville. A vereadora não é favorável à exibição de animais, mas já que estão lá, cobra sombreiros de palha para que os bichos não fiquem expostos ao sol. As casinhas de abrigo têm teto de zinco. As árvores plantadas até agora não vingaram.



PRAZO DO SIMDEC

Um grupo de pessoas da área cultural de Joinville procurou os vereadores na tarde de ontem atrás de apoio no esforço para que sejam liberados os recursos do Simdec 2016, o programa de financiamento cultural. Os vereadores deverão fazer uma moção de pedido ao governo Udo.

QUANTO TEM

Foi lembrado que metade do programa é bancado por doações de empresas, que vão pagar o IPTU nas próximas semanas e, se a liberação demorar, não poderão contribuir. O Simdec prevê R$ 7,1 milhões, sendo metade pelo fundo (repasse direto) e o restante pelo mecenato (renúncia fiscal).

VISITA DO MP

O procurador-geral de Justiça (chefe do MPSC), Sandro Neis, visitou ontem o prefeito Udo Döhler, em Joinville. Um dos temas tratados foi a sede do Ministério Público na cidade. Hoje, as promotorias estão instaladas no Fórum – o Ministério Público tem planos para sede própria.

Contra o racismo

Uma bliTz na área central da cidade, com distribuição de material, foi uma das ações em Joinville em celebração ao Dia da Consciência Negra. A Prefeitura e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial lançaram neste mês a campanha "Joinville contra o Racismo".



Projeto do porto

A comissão de Finanças da Assembleia deve aprovar hoje o projeto de mudança na gestão do porto de São Francisco. Se vai a plenário ainda em 2017, não se sabe.



Algo mudou

Amin acredita que os peemedebistas, por causa da óbvia questão nacional, não contarão mais com o tradicional voto petista em eventual segundo turno no Estado.











