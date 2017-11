Convite de Bolsonaro a Prates movimenta tabuleiro e repercute no país

Rafael Martini 07/11/2017 | 13h47 Atualizada em

Após a coluna antecipar com exclusividade nesta segunda-feira, dia 6, a possibilidade de o jornalista Luiz Carlos Prates concorrer a uma cadeira a senador por Santa Catarina, o assunto ganhou repercussão nacional. Em sua página no Facebook, a filha, Sheila Prates, relata as manifestações de apoio e pedidos de entrevistas vindos de todo o país.

O convite foi feito diretamente pela coordenação de campanha do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ). O sim para oficializar o casamento deve sair a qualquer momento. Nesta terça-feira, dia 7, ela postou uma foto do pai ao lado do pré-candidato a presidente da República, num claro indicativo de que deverá aceitar.

Há quem aposte numa votação histórica do jornalista e palestrante no Estado, onde Bolsonaro lidera nas pesquisas de intenção de voto. Prates será o fato novo no tabuleiro das duas vagas contra nomes tradicionais da política como Raimundo Colombo, Esperidião Amin, Pinho Moreira ou Paulo Bauer.

