Clóvis Reis: PSDB define neste sábado caminho para as eleições de 2018 em SC

Política 11/11/2017 | 10h30 Atualizada em

O PSDB realiza neste sábado sua convenção, anunciando um novo ciclo na política de Santa Catarina: a tripolarização das eleições para o governo do Estado. Disputada nos últimos anos entre PMDB e PP, com diferentes variações de acordo com a composição das alianças, a sucessão de fato entrará numa nova etapa, caso os tucanos assumam o protagonismo do processo, patrocinando uma candidatura com chance de vitória. Como terceira força política regional – acima de PP, PT e PR, por exemplo – o PSDB tem capital político para um projeto dessa natureza. O partido governa um conjunto de municípios cujos eleitores somam 1,3 milhão de pessoas.

Além disso, tem vários filiados que colocaram o nome à disposição para as eleições, como o senador Paulo Bauer, os prefeitos Napoleão Bernardes (Blumenau) e Clésio Salvaro (Criciúma), a deputada Geovânia de Sá e o deputado Marcos Vieira. Reconduzido à presidência do PSDB, Vieira está entusiasmado com as perspectivas e não descarta a hipótese de que o partido dispute o governo com chapa pura:

– Temos projeto para chegar onde queremos.

O diretório de Blumenau organizou uma caravana para a convenção estadual, em demonstração de apoio à candidatura do prefeito Napoleão Bernardes ao governo do Estado. Na geografia dos votos, ele levaria ligeira vantagem sobre os demais, pois tem base numa região com 1,2 milhão de eleitores, a mais numerosa na comparação com os concorrentes internos.