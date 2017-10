Senador Paulo Bauer recebe alta após passar noite em hospital de Brasília

Crise hipertensiva 18/10/2017 | 14h39 Atualizada em

O senador catarinense Paulo Bauer (PSDB) recebeu alta na manhã desta quarta-feira do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), onde passou a noite. Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, ele passa bem, mas ficará afastado das atividades parlamentares até sexta-feira, pelo menos. Ele vai para a cidade de São Paulo, onde realizará novos exames médicos e ficará sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil.

Bauer foi hospitalizado no começo da tarde de terça-feira após sentir dores no peito e passar mal. Segundo o ICDF, o parlamentar teve uma crise hipertensiva e foi submetido a alguns exames. Tudo isso, no entanto, não impediu que o parlamentar voltasse ao Senado, de ambulância, para dar seu voto favorável ao retorno do colega Aécio Neves à Casa. Os demais senadores esperaram que Bauer chegasse para encerrar a votação, que terminou com 44 votos a favor de Aécio e 26 contra.

Além de Bauer, os outros dois senadores de Santa Catarina, Dário Berger (PMDB) e Dalírio Beber (PSDB) também votaram a favor de Aécio.

