Os jardins do Museu de Arte de Joinville se transformaram nos últimos dias em um dos pontos mais acompanhados pela Guarda Municipal e Polícia Militar, com recorrentes revistas em parte dos visitantes. Já apareceram até propostas de cercar o espaço como forma de controlar o acesso. Por enquanto, a Prefeitura de Joinville não concorda com a proposta.



