29/10/2017 | 18h20

Rodrigo Coelho quer a criação da Semana do Rock em Joinville, uma forma de promover o gênero musical na cidade. A proposta seria iniciar a semana em 13 de julho, Dia Mundial do Rock. No projeto do vereador do PSB, é feito um histórico internacional e nacional do rock, chegando até as bandas locais.

