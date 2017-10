Saavedra: Universidade de Joinville vai instalar escola em São Francisco do Sul

Portal 25/10/2017 | 16h28 Atualizada em



A Univille está abrindo um colégio de ensino fundamental em São Francisco do Sul, com aulas a partir de 2018. As vagas serão abertas para a etapa final do fundamental, entre a 6ª e a 9ª séries, com uma turma de 35 alunos (em média) por série.

Assim como os demais colégios da universidade, em Joinville e São Bento do Sul, o funcionamento em São Francisco será junto ao campus na cidade, onde são oferecidos cursos superiores. A Univille tem planos para fazer a ampliação para o ensino médio, mais adiante. A autorização para abertura da escola foi aprovada recentemente pelo Conselho Estadual de Educação.

