Saavedra: Udo Döhler mexe nas secretarias municipais /

Udo Döhler está promovendo uma minirreforma no governo neste final do primeiro do segundo mandato. Uma das principais alterações será a saída de Francieli Schultz da Secretaria de Saúde. Com a mudança, a se efetivar até o final do ano, o novo secretário será Jean Rodrigues, atual diretor executivo da pasta. O destino de Francieli, servidora da Procuradoria, será a Secretaria de Gestão de Pessoas.

A titular desde o início do primeiro mandato de Udo, Rosane Bonessi, já vinha pedindo para deixar o cargo. A área de mobilidade também terá mudanças. Vladimir Constante, presidente do Ippuj entre 2012 e 2016 e atual diretor executivo da Secretaria de Planejamento Urbano, vai assumir uma das coordenadorias no Detrans. O substituto de Vladimir não foi definido, com Rafael Bendo como um dos cotados para o posto.

Na Secretaria de Proteção Civil, Sérgio Gonçalves deixa uma diretoria executiva e será substituído interinamente por Glaucus Folster, também diretor executivo interino no Detrans - Glaucus também acumula a gerência de Trânsito na Secretaria de Infraestrutura. Com a fusão da Secretaria de Meio Ambiente com o Desenvolvimento Rural, ainda a ser apresentada à Câmara de Vereadores, Jonas de Medeiros será o secretário (ele já comando o Meio Ambiente).