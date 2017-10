Saavedra: Ressaca deixa ligação entre praias interditada em São Francisco do Sul 

Portal 24/10/2017 | 21h23 Atualizada em

Em São Francisco do Sul, a ressaca levou à interdição da Avenida das Dunas, a ligação entre as praias Grande e do Ervino. O bloqueio iniciou de forma parcial na segunda, com uma pista liberada, mas na noite de segunda o acesso foi proibido. A interdição vai até as 18 horas desta quarta-feira.

Nesse intervalo, será feito um desvio para o trânsito, em ponto próximo. No início do mês, a praia mais atingida pela maré alta foi a Prainha, com calçadão já recuperado.

