Saavedra: políticos tentam reforço para duplicações de estradas em SC /

19/10/2017 | 14h55

Os senadores e deputados federais de Santa Catarina querem reforçar o repasse previsto para as duplicações das BRs 280 e 470. A proposta do governo federal prevê R$ 30 milhões para a estrada do Norte e R$ 50 milhões para a rodovia do Vale do Itajaí.

A emenda coletiva do Fórum Parlamentar Catarinense reserva R$ 300 milhões para cada uma das obras, segundo o coordenador João Paulo Kleinübing (PSD). Só que a emenda, mesma que venha a ser incluída no Orçamento da União para 2018, não é impositiva, isto é, o governo federal não tem a obrigação de atendê-la - como ocorre na área da saúde. Ou seja, não há garantia de as obras deslancharem no ano que vem.

Em relação à concessão das rodovias à iniciativa privada (pedágio), Kleinübing acredita em realização da audiência pública da BR-470 até março. No caso da 280, vai levar mais tempo. Orçada em R$ 1 bilhão, a duplicação da rodovia no trecho entre Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul recebeu R$ 170 milhões em investimentos em três anos de obras.