 Saavedra: mobilização de moradores suspende obras da Águas de Joinville 

O protesto de moradores do Floresta levou a Águas de Joinville a suspender a obra de nova rede de esgoto no bairro. A paralisação está mantida até que sejam apresentados detalhes da intervenção - a companhia vai participar de reunião na quinta com a comunidade.

A obra causou surpresa porque foram feitas escavações na praça Tiradentes, com início de instalação de tapumes. Como não houve informações prévias sobre a obra, a suspeita foi de construção de estação de tratamento de esgoto no local, com supressão da parte da área de lazer da praça. Depois da mobilização, as estacas foram retiradas do terreno.

A Águas de Joinville alega que a estrutura a ser montada é uma estação elevatória, para bombeamento dos resíduos. A maior parte do conjunto é subterrâneo, ficando exposto apenas o painel elétrico.

Quando a obra for concluída, ficará uma laje de sete por 12 metros e um painel de 1,70 m por 2,20 m. O tapume em instalação seria provisório, apenas para evitar acidentes durante os trabalhos. O investimento atende à expansão de moradias no bairro.