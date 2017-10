 Saavedra: Mariani vota a favor da continuidade das investigações contra Temer

Portal 26/10/2017 | 14h22 Atualizada em

Mauro Mariani votou ontem a favor da continuidade das investigações contra o presidente Temer. O deputado federal, também presidente do PMDB/SC, alega reconhecer os avanços do governo Temer, “dentro de condições difíceis” recebidas, mas discorda de manutenção de parte dos aliados do presidente. Para Mariani, “é sempre a mesma turma, não dá mais, ninguém aguenta”. A votação estava em andamento até às 20h30 de ontem.

NOSSA HISTÓRIA

O deputado do PMDB diz não temer eventuais retaliações do governo federal. “Política não é para frouxo. Fui o primeiro a defender o desembarque do PMDB do governo Dilma e a entrega dos cargos”, afirma Mariani, citando também as cobranças de mudança na executiva nacional do PMDB. Mariani nega a possibilidade de deixar o partido. “O PMDB de Santa Catarina foi feito na luta, temos a nossa história”, diz ele. O outro deputado federal com base eleitoral em Joinville, Marco Tebaldi (PSDB) se ausentou da votação porque está em tratamento de saúde.

Leia as últimas notícias

Confira outras colunas de Saavedra