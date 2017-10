Saavedra: Harmonia-Lyra já se prepara para o Natal de Joinville

Portal 27/10/2017 | 08h33 Atualizada em

A decoração natalina na Harmonia-Lyra começou a ser instalada nesta semana, com ativação prevista para o dia 21 de novembro. Além das apresentações artísticas na entidade tradicional do Centro de Joinville, como o coral de crianças, está sendo preparada uma feira inédita, mais perto do Natal.



O acesso às apresentações natalinas da Harmonia-Lyra será gratuito em Joinvile, mais uma vez. Mas serão solicitadas doações, de forma voluntária – contribui quem quiser – de leite, um produto com muita demanda e com dificuldade de abastecimento nas entidades.

Leia as últimas notícias

Confira outras colunas de Saavedra