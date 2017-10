Saavedra: Escola Monsenhor Sebastião Scarzello, no bairro Itaum, está reabrindo as portas

Portal 18/10/2017 | 08h00 Atualizada em





Foto:

Fechada desde 2011, após período de interdição, a Escola Monsenhor Sebastião Scarzello está reabrindo as portas. O antigo colégio estadual localizado no bairro Itaum foi transferido para a Prefeitura de Joinville e, após reforma parcial, está oferecendo 362 vagas da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental. Mais adiante, outros blocos, neste momento isolados, também serão reformados.



Nos últimos anos, a comunidade escolar do bairro Itaum se mobilizou algumas vezes para reativar a unidade. Em 2014, moradores e ex-alunos realizaram um mutirão de limpeza na escola.

Leia as últimas notícias

Confira outras colunas de Saavedra